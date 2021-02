Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tente un nouveau coup improbable !

Publié le 24 février 2021 à 22h10 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre abordable d'un point de vue financier, l'ASSE scrute les marchés moins réputés à l'image du championnat bulgare.

Ce n'est un secret pour personne, l'ASSE cherchera à recruter un avant-centre en fin de saison. Et pour cause, cela fait plusieurs mois que Claude Puel souhaite attirer un nouveau buteur. Après avoir connu des échecs dans les dossiers M'Baye Niang et Mostafa Mohamed, les Verts ont obtenu le prêt d'Anthony Modeste qui retournera à Cologne en fin de saison. Et pour cause, d'une part le prêt de l'attaquant français n'est pas assorti d'une option d'achat, et d'autre part, l'ASSE n'aura pas les moyens de négocier un transfert. Par conséquent, Claude Puel est déjà en quête d'un nouvel attaquant pour la saison prochaine.

L'ASSE surveille... la D1 bulgare !