Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tente un coup inattendu avec un attaquant brésilien !

Publié le 23 février 2021 à 23h45 par A.M.

Bien que l'ASSE ait obtenu le prêt d'Anthony Modeste, les Verts chercheront probablement à dénicher un nouvel avant-centre l'été prochain. Dans cette optique, Claude Puel scrute le Championnat bulgare.

Depuis plusieurs mois, l'AS Saint-Etienne cherche à renforcer son secteur offensif. Mais les Verts ont multiplié les échecs comme avec M'Baye Niang ou encore Mostafa Mohamed. Finalement, l'ASSE a obtenu le prêt d'Anthony Modeste. Mais ce prêt n'est pas assorti d'une option d'achat. Autrement dit, il s'agit d'une solution à court terme qui poussera Claude Puel à se remettre en quête d'un buteur cet été. Et les Stéphanois sont déjà actifs dans ce dossier.

L'ASSE supervise Anderson Cordeiro