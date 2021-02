Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel révèle un premier coup dur avec Anthony Modeste !

Publié le 15 février 2021 à 0h00 par La rédaction

L’AS Saint-Etienne s’est imposée sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche (2-0). Mais la formation de Claude Puel a dû faire sans sa recrue hivernale, Anthony Modeste, malade. L'entraîneur stéphanois a regretté l'absence de son attaquant.

Ce dimanche, l’AS Saint-Etienne a enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 lors du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais (2-0). Denis Bouanga (27e minute) et Arnaud Nordin (71e minute) ont permis aux Verts de gagner des points précieux dans la course au maintien, le club stéphanois étant classé 15e. Si l’ASSE a eu un début de saison très compliqué, Claude Puel semble avoir trouvé la solution pour son effectif. Cependant, le technicien français a dû composer sans sa recrue hivernale, Anthony Modeste. Malade, l’ancien de Cologne n’a pas pris part au déplacement à Rennes, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter l'entraîneur stéphanois.

« Je suis d’autant plus déçu de perdre Anthony qu’il était en progrès physiquement »