Mercato - Barcelone : Koeman risque de devoir tirer un trait sur cette cible de longue date !

Publié le 24 février 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Lautaro Martinez depuis plus d’un an, l’international argentin pourrait prochainement prolonger son contrat à l’Inter.

Tandis que Luis Suarez a quitté le FC Barcelone l’été dernier pour prendre la direction de l’Atlético de Madrid, le club catalan a longtemps cherché à lui recruter un successeur. Seulement voilà, personne n’a finalement rejoint l’écurie barcelonaise l’été dernier dans cette optique. Pourtant, les idées ne manquaient pas au Barça dans la mesure où les Blaugrana ont longtemps été annoncés sur les traces de Lautaro Martinez. Problème, l’Inter a réussi à faire bloc en se montrant ferme dans les discussions en réclamant le versement de sa clause libératoire fixée à 111 M€, chose que le FC Barcelone n’était pas en mesure d’effectuer en raison de ses difficultés financières.

Lautaro Martinez et l’Inter auraient trouvé un accord salarial !