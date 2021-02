Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende vient contrecarrer les plans du Barça !

Publié le 24 février 2021 à 1h00 par La rédaction

Hernan Crespo a persuadé Lautaro Martinez de ne pas rejoindre le FC Barcelone, qui semblait intéressé par l'attaquant de l'Inter Milan.

Auteur de 15 buts en 33 matches toutes compétitions confondues cette saison, Lautaro Martinez est un élément-clé dans la réussite de l'Inter Milan, leader de Serie A. L'attaquant argentin aurait pourtant pu quitter les Nerazzuri l'été dernier, puisque le FC Barcelone était manifestement intéressé par son profil. Lautaro Martinez est finalement resté dans le club italien, et il semblerait que Hernan Crespo ait joué un rôle dans cette décision. L'ancien attaquant, qui a marqué 45 buts en quatre saisons à l'Inter Milan, a en effet suggéré à Lautaro Martinez de ne pas céder aux demandes du Barça...

«Je lui ai conseillé de ne pas accepter les propositions de Barcelone»