Mercato - Real Madrid : Pérez contraint de faire un gros sacrifice pour Haaland ?

Publié le 25 février 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid souhaiterait vivement s’attacher les services d’Erling Braut Haaland, le club de la capitale risque de n’avoir d’autre choix que de vendre avant de le recruter.

Auteur de grandes performances avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a logiquement attiré les regards des plus prestigieuses européennes. Ainsi, bon nombre d’entre-elles aimeraient s’attacher ses services au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, et ce serait notamment le cas du Real Madrid. Les Merengue sont en effet annoncés comme étant à la recherche d’un nouvel attaquant à même de prendre la succession de Karim Benzema à moyen terme. Erling Braut Haaland possède le profil parfait dans cette optique. Cependant, en plein coeur d’un contexte financier perturbé par la pandémie de Covid-19, le Real Madrid pourrait n’avoir d’autre choix que de se séparer de certains de ses joueurs au préalable à en croire Vincent Chaudel, le cofondateur de l'Observatoire du sport business.

« Le Real Madrid devra d'abord faire partir des joueurs »