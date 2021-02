Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Kane, Haaland… Un dilemme XXL pour la succession de Mbappé ?

Publié le 24 février 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Paris Saint-Germain effectue tout son possible afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le club de la capitale pourrait s’épargner un difficile dilemme s’il parvient à concrétiser son projet avec l’international français.

Arrivé au PSG à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé est peut-être en train de vivre ses derniers mois au sein du club de la capitale. En effet, s’il n’a pas prolongé d’ici l’été prochain, les pensionnaires du Parc des Princes seront contraints de le vendre afin de ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard. Mais en attendant la deadline de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le PSG travaille d’arrache-pied en coulisses afin de convaincre le droitier de 22 ans de parapher un nouveau bail. Pour l’heure, Kylian Mbappé réclame encore du temps pour se décider, comme il l’a une nouvelle fois fait savoir la semaine dernière au sortir de son triplé au Camp Nou face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (victoire 4-1 des Parisiens).

Le PSG va tout faire pour convaincre Kylian Mbappé

Mais une chose semble certaine : la direction du PSG n’a pas l’intention de lâcher du lest dans ce dossier pour l’instant tant elle entend vivement compter sur les services de Kylian Mbappé pour les prochaines années. En effet, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast ce mercredi, l’idée d’une vente du Champion du monde 2018 ne serait même pas envisagée au sein du club de la capitale. Le journaliste italien précise en outre que Kylian Mbappé parapherait un nouveau contrat pour quatre saisons supplémentaires si jamais il vient à accepter l’idée de rester encore un peu plus de temps à Paris. Ainsi, il est clair que le PSG a l’intention de mettre tous les ingrédients possibles afin que le Français accepte de poursuivre sa carrière au sein du club de sa ville natale, chose qui le conduirait alors à snober les appels du Real Madrid et de Liverpool, les deux clubs annoncés avec le plus d’insistance sur ses traces.

