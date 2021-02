Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris une grosse décision pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 février 2021 à 16h15 par A.M. mis à jour le 24 février 2021 à 16h16

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé discute actuellement pour prolonger son bail à Paris. Et une chose est sûre, le PSG fera tout son possible pour offrir un nouveau bail de quatre ans à l'attaquant français.

L'avenir de Kylian Mbappé va rapidement se retrouver au cœur de toutes les attentions au PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 et pour le moment il n'existe aucun accord entre les deux parties pour prolonger. Et le temps presse puisque si Kylian Mbappé n'étend pas son bail, un départ sera inévitable cet été afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an lors de l'été 2022. Par conséquent, le PSG compte bien se donner les moyens de conserver sa star.

Le PSG va tout faire pour conserver Mbappé