Mercato - Real Madrid : Dortmund prévient Raiola pour Haaland !

Publié le 25 février 2021 à 19h00 par A.C.

Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de la récente sortie de Mino Raiola sur Erling Haaland.

Comme Kylian Mbappé, son ainé de deux ans, Erling Haaland est l’un des joueurs les plus courtisés du moment. On ne compte plus les clubs sur les traces de l’attaquant du Borussia Dortmund, notamment le Real Madrid ! La presse espagnole assure en effet que Haaland serait l’un des grands objectifs du président Florentino Pérez. Tout récemment, son agent a d’ailleurs ouvertement parlé de son départ de Dortmund. « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre » a lancé Mino Raiola, lors d’un entretien accordé à la BBC . « Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire : "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?" ».

« Je ne crois pas que l’on verra Haaland dans les 10 équipes dont parle Raiola »