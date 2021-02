Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dortmund répond à la sortie fracassante de Raiola sur Haaland !

Publié le 25 février 2021 à 15h00 par A.D.

Comme il l'a clairement laissé entendre, Erling Braut Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que Mino Raiola a annoncé que dix clubs pourraient être intéressés par le buteur norvégien, Michael Zorc, directeur sportif du BVB, a réagi.

Après seulement un an et demi passé au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait faire ses valises à la fin de la saison. En effet, le buteur norvégien pourrait quitter le BVB et rejoindre une nouvelle équipe lors du prochain mercato estival si son club ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions 2021-2022. Et pour ne pas arranger les affaires du Borussia Dortmund, Mino Raiola a mis de l'huile sur le feu en expliquant que dix clubs pourraient tenter de s'offrir Erling Haaland l'été prochain. « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire: "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?" » , a déclaré l'agent d'Erling Braut Haaland dernièrement à la BBC .

Michael Zorc botte en touche pour Erling Haaland