Mercato - Real Madrid : Le suspense reste entier pour Haaland !

Au coeur des rumeurs de transfert et bientôt d’une bataille royale dans les semaines à venir, Erling Braut Haaland n’aurait pas décidé de rejoindre le Real Madrid, l’un des clubs intéressés, ou de poursuivre au Borussia Dortmund.

Erling Braut Haaland devrait sans contestation possible être l’ultime attraction du mercato estival. En effet, puisque leurs contrats expirent en juin prochain avec leurs clubs respectifs, Lionel Messi, David Alaba ou encore Sergio Ramos seraient susceptibles de prendre une décision assez rapidement concernant leur prochain défi si une prolongation n’était pas une option pour Messi et Ramos, Alaba ayant déjà annoncé son départ du Bayern Munich. « Si vous jouez bien, il est logique que les grands clubs toquent à la porte. Mais il s'agit ici de spéculation. Erling n'y pense pas actuellement, moi non plus. Nous avons signé un contrat de longue durée avec Dortmund, qui est pour le moment une équipe fantastique pour lui. Nous n'avons pas l'intention de regarder plus loin, pour l’instant » . Voici le message qu’Alf-Inge Haaland, père du buteur du Borussia Dortmund, confiant à Sport1 fin décembre. Depuis, la donne semble avoir bien changée. Initialement contre l’idée de vendre son arme offensive numéro une, le Borussia Dortmund aurait récemment revu sa position. Alors que le contexte sportif du club n’est pas parfait, le BvB pointant à la sixième position du classement de Bundesliga, le Borussia traverse une passe économique peu florissante. Souhaitant renflouer ses caisses, le pensionnaire de Bundesliga compterait vendre Haaland à l’intersaison. De quoi alerter le Real Madrid qui aurait pris la décision de se retirer temporairement du dossier Kylian Mbappé afin de se donner les chances de boucler l’opération Haaland.

Une concurrence XXL pour le Real Madrid

Mais le Real Madrid aura fort à faire pour mener à bien un tel coup. Certes, le Borussia Dortmund serait vendeur, de quoi retirer une épine du pied du club merengue. L’indemnité de transfert réclamée par le BvB se trouverait entre 100 et 150M€ selon Guillem Balague, journaliste de SPORT et de la BBC . C’est en effet l’information qu’il a divulgué lors de sa rubrique Ask Guillem diffusée sur YouTube . En outre, Balague a confié que le FC Barcelone serait prêt à mettre des bâtons dans les roues du Real Madrid, son éternel rival alors que quatre grands clubs de Premier League seraient également dans la course pour s’attacher ses services. Une bataille royale serait déjà programmée alors que le mercato estival n’entrera pas dans le vif du sujet avant le mois de juin. De quoi laisser présager un dossier rocambolesque. Mais qu’en est-il d’Haaland ?

