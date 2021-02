Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel est prêt à jouer un sale tour à Zidane pour Haaland !

Publié le 26 février 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Braut Haaland, Chelsea commencerait à sérieusement se positionner sur le dossier.

Très prolifique avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée lors de la fenêtre hivernale des transferts 2020 en provenance du RB Salzburg, Erling Braut Haaland n’a de cesse d’impressionner toute l’Europe. Et grâce à ses excellentes performances réalisées en Bundesliga, l’international norvégien a attiré les regards des plus grandes écuries du Vieux Continent , à l’instar du FC Barcelone ou du Real Madrid. L’écurie madrilène aimerait notamment faire de lui le successeur de Karim Benzema à moyen terme et souhaiterait ainsi l’enrôler l’été prochain, et ce d’autant plus que le Borussia Dortmund pourrait être ouvert à une vente puisqu’il s’agira du dernier mercato estival où la clause libératoire de 75 M€ d’Erling Braut Haaland ne sera pas active. Le club de la Ruhr pourra donc le vendre contre un montant bien supérieur, mais cela ne semble pas freiner les potentiels acheteurs…

Thomas Tuchel aurait donné son accord pour la venue d’Erling Braut Haaland