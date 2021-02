Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Dembélé... Zidane contraint de casser sa tirelire ?

Publié le 25 février 2021 à 20h00 par A.D.

Alors qu'Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Zinedine Zidane serait en embuscade. Et pour rafler la mise, le coach du Real Madrid serait contraint de dépasser les 130M€, plus bonus, que le Barça a payé pour Ousmane Dembélé à l'été 2017.

Transféré en janvier 2020 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait partir dès le prochain mercato estival. Déjà très ambitieuse à son âge, la pépite de 20 ans a laissé clairement entendre qu'elle ne se voyait pas rester au BVB s'il n'y avait pas de Ligue des Champions la saison prochaine. « C’est quelque chose de spécial pour moi de jouer la Champions League, et je suis chanceux de la jouer ici (ndlr à Dortmund). Et je me suis fixé l’objectif de la jouer chaque saison pour le reste de ma carrière. La Champions League est vraiment spéciale pour moi. L’importance que ça a que Dortmund finisse dans le top 4 cette année ? C’est sans aucun doute un facteur décisif. C’est quelque chose que nous nous devons de faire, aussi simple que ça. Ce qui ça signifierait pour moi de ne pas finir dans le top 4 ? (Rires) Tout ce que j’ai à dire c’est que nous devons nous qualifier pour la Champions League » , a expliqué Erling Haaland en zone mixte dernièrement.

Un transfert à plus de 130M€ pour Haaland ?