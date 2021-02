Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Le dossier Kane a pris un énorme tournant !

Publié le 27 février 2021 à 7h45 par Th.B.

Annoncé comme potentielle recrue du PSG, Mauricio Pochettino appréciant son profil, Harry Kane ne serait certainement pas une priorité de Leonardo. Le directeur sportif parisien se consacrerait exclusivement aux prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé alors que Tottenham ne se ferait pas d’illusion pour une vente de Kane.

Comme The Daily Mirror le révélait dimanche dernier, Harry Kane serait une sérieuse possibilité pour le PSG si Kylian Mbappé venait à quitter le club de la capitale cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat si aucun accord ne venait à être trouvé. De passage sur les ondes de France Bleu Paris jeudi, Leonardo a affirmé qu’on se rapprochait du moment de la décision concernant Mbappé. Le directeur sportif du PSG ne scruterait pas le marché dans l’optique d’une potentielle succession de Kylian Mbappé, trop occupé à travailler sur ce dossier.

La piste Harry Kane inaccessible, les dossiers Neymar et Mbappé prioritaires !