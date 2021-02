Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo donne le ton pour le mercato estival !

Publié le 27 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo préparerait déjà son mercato estival au cours duquel il prévoirait de mettre l’accent sur les joueurs qui seront libres de tout contrat.

Au printemps 2020, la pandémie mondiale due au Covid-19 forçait le football à se mettre à l’arrêt. De quoi avoir un énorme impact économique chez les différentes institutions et l’absence des supporters dans les stades depuis la reprise n’a pas aidé les clubs à se remettre sur pied. Résultat, lors du dernier mercato estival, le PSG l’a joué fine en recrutant en prêt ou gratuitement à l’exception de Mauro Icardi. Et alors que le PSG a enregistré des pertes supérieures à la somme de 200M€ cette saison d’après L’Équipe , Leonardo aurait d’ores et déjà prévu un mercato bas marché.

Priorité aux joueurs libres de tout contrat sur le marché !