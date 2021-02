Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les Marseillais sont refroidis pour Sampaoli !

Publié le 27 février 2021 à 4h00 par A.M.

Ancien joueur argentin, Omar Da Fonseca affiche des doutes concernant Jorge Sampaoli, futur entraîneur de l'OM.

L'arrivée de Jorge Sampaoli est très attendue à Marseille. Et pour cause, l'ancien sélectionneur du Chili n'a jamais caché sa filiation avec Marcelo Bielsa, qui a laissé une trace indélébile sur le banc de l'OM. Toutefois, Sampaoli n'a connu qu'une seule expérience en Europe, au Séville FC, et pour le moment les avis divergent à son sujet et sont très tranchés, soit très critiques, soit dithyrambiques. De son côté, Omar Da Fonseca, ancien joueur argentin et désormais consultant pour beIN SPORTS , affiche ses doutes pour Jorge Sampaoli dont il conserve un mauvais souvenir de son passage sur le banc de l'Albiceleste.

Da Fonseca pas complétement convaincu par Sampaoli