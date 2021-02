Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle recherche activée autour de Sampaoli !

Publié le 26 février 2021 à 8h30 par La rédaction

Sauf énorme retournement de situation, Jorge Sampaoli devrait rejoindre l’OM dans les prochains jours. Le club marseillais lui rechercherait d’ailleurs un interprète pour faciliter son adaptation.

L’OM tient le successeur d’André Villas-Boas. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Jorge Sampaoli, qui a annoncé son départ de l’Atlético Mineiro, devrait rejoindre le club marseillais dans les prochains jours et diriger l’équipe première. Ce jeudi, la Provence indiquait que les dirigeants phocéens avaient trouvé un accord avec équipe brésilienne afin de racheter les dix derniers mois de son contrat et lever sa clause libératoire de 600 000€. De son côté, L’Equipe s’est montré moins catégorique et a affirmé ce jeudi soir que l’OM négociait toujours avec l’Atlético Mineiro afin de régler les derniers détails.

L'OM à la recherche d'un interprète qui accompagnera Sampaoli

Selon le quotidien sportif, les deux formations négocieraient toujours concernant cette clause libératoire de 600 000€. Une fois ce détail réglé, Jorge Sampaoli devrait s’envoler pour Marseille et observer un isolement de sept jours comme cela est prévu pour les personnes venant du Brésil en raison de la présence de variants du Covid-19 dans cette région du globe. L’OM continuerait, lui, de lui chercher un interprète afin de faciliter son adaptation. A l’instar de Marcelo Bielsa, à qui il est souvent comparé, Sampaoli devrait être accompagné d’une personne dans son quotidien, mais une chose est sûre, ce ne devrait pas être Fabrice Olszewski qui était aux côtés de Bielsa lors de son passage à Marseille.