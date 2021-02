Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros danger révélé pour Leonardo dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 26 février 2021 à 7h45 par T.M.

Parmi les nombreuses pistes déjà activées par Leonardo, on retrouverait notamment le nom de Rodrigo De Paul. Toutefois, le PSG ne serait pas le seul club à faire les yeux doux au joueur de l’Udinese.

S’activant pour régler les prolongations de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Juan Bernat, Leonardo travaille aussi sur le recrutement du PSG. Cet été, cela pourrait énormément bouger dans la capitale, d’ailleurs, les rumeurs sont nombreuses. Pour se renforcer à moindre coût, le directeur sportif parisien penserait notamment à des joueurs en fin de contrat à l’instar de David Alaba, mais pour offrir du sang neuf, Leonardo pourrait aussi sortir le chéquier. Et comme à son habitude, il pourrait notamment aller piocher en Italie. Ainsi, dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Rodrigo De Paul, milieu de terrain de l’Udinese, dont la valeur serait estimée à 35-40M€.

Attention à Liverpool !