Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Leonardo ne regrette pas son choix !

Publié le 26 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Arrivé avec l’étiquette d’un entraîneur au jeu léché grâce à son passage sur le banc de Tottenham, Mauricio Pochettino a quelque peu été pointé du doigt pour le manque d’identité par moments dans le jeu du PSG. De quoi permettre à Leonardo de féliciter Pochettino pour ses débuts en demandant du temps pour les bilans.

Entraîneur du PSG depuis le 2 janvier et sa nomination, Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel, remercié quelques jours plus tôt par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain était de passage dans les locaux de France Bleu Paris jeudi et a forcément été interrogé sur le changement de coach en plein milieu de la saison. Et une chose est certaine, Leonardo regrette pas d’avoir fait ce choix. « Mauricio a réussi d'entrée dans le groupe, et ça c'est la première chose de se faire connaître, de parler et de créer un rapport de groupe, c'est aussi sa caractéristique. Et après, l'identité de jeu va arriver avec le temps. On ne peut pas dire oui on change et on fait comme ça en deux secondes... On doit aussi valoriser la disponibilité de tout le monde. Parce que tout le monde savait que c'était quelque chose qui allait changer et le joueur savait qu'il devait se mettre à disposition totale et l'entraîneur aussi doit s'adapter. Pour l'instant c'est 12 matches, 9 victoires avec le Trophée des Champions et un match aller remporté en Ligue des Champions. ».

« Le calme et la sérénité sont une base très importante »