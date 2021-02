Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà totalement sous le charme de Pochettino !

Publié le 25 février 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Arrivé en début d'année sur le banc du PSG afin de remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino connaît des débuts contraster. Mais Leonardo est absolument convaincu par son choix et réclame du temps pour que le technicien argentin puisse mettre en place son projet de jeu.

La saison dernière, d'un point de vue sportif, Thomas Tuchel ne pouvait pas faire beaucoup mieux. En effet, sous les ordres du technicien allemand, le PSG a remporté tous les trophées sur la scène nationale et a atteint la finale de la Ligue des Champions, perdue face au Bayern Munich (0-1). Toutefois, la direction parisienne faisait plusieurs reproches à l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund à l'image du manque d'identité de jeu ou encore ses relations tendues avec Leonardo. C'est la raison pour laquelle, après une première partie de saison poussive, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions, remplacé par Mauricio Pochettino, qui a fait son retour dans une club au sein duquel il a évolué en tant que joueur entre janvier 2001 et juin 2003. Et les débuts du PSG version Pochettino alternent entre le très bon, à l'image des victoires contre l'OM lors du Trophée des Champions et contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, et le plus inquiétant avec les résultats en dents de scie en Ligue 1. Mais Leonardo semble toutefois satisfait.

Leonardo enthousiasmé par les débuts de Pochettino...

Au micro de France Bleu Paris , le directeur sportif du PSG a effectivement commenté les deux premiers mois de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG : « Mauricio a réussi d'entrée dans le groupe, et ça c'est la première chose de se faire connaître, de parler et de créer un rapport de groupe, c'est aussi sa caractéristique. Et après, l'identité de jeu va arriver avec le temps. On ne peut pas dire oui on change et on fait comme ça en deux secondes... On doit aussi valoriser la disponibilité de tout le monde. Parce que tout le monde savait que c'était quelque chose qui allait changer et le joueur savait qu'il devait se mettre à disposition totale et l'entraîneur aussi doit s'adapter. Pour l'instant c'est 12 matches, 9 victoires avec le Trophée des Champions et un match aller remporté en Ligue des Champions . » Par conséquent, Leonardo est satisfait des premiers pas du technicien argentin et réclame surtout du temps.

... Mais il réclame du temps