Mercato - PSG : Leonardo justifie l'arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 25 février 2021 à 13h10 par A.D.

Alors qu'ils n'étaient plus satisfait de Thomas Tuchel, Leonardo et le PSG ont décidé de le remplacer par Mauricio Pochettino. Ce jeudi, le directeur sportif parisien a expliqué pourquoi il avait opté pour l'entraineur argentin.

Malgré une saison 2019-2020 quasi-parfaite, ponctuée par une finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel a été évincé cet hiver. Pour prendre la succession du technicien allemand, qui officie désormais à Chelsea, Leonardo et le PSG ont décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino. Arrivé au début du mois de janvier dans le club de la capitale, le technicien argentin a réalisé des débuts mitigés. D'une part, il a permis à son équipe de s'imposer largement au Camp Nou face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-4). D'autre part, Mauricio Pochettino a déjà essuyé deux défaites en Ligue 1 (à Lorient le 31 janvier et face à l'AS Monaco dimanche). Interrogé sur son nouvel entraineur ce jeudi matin, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a justifié son choix de l'avoir embauché cet hiver.

«L'objectif, c'est d'avoir une identité et c'est ce dont nous avons parlé avec Pochettino»