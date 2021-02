Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche une grosse annonce pour Di Maria et Bernat !

Publié le 25 février 2021 à 9h45 par T.M.

Les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé ne sont pas les seules priorités de Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG travaille également très fort pour conserver Angel Di Maria et Juan Bernat, eux qui sont en fin de contrat.

Ce jeudi matin, Leonardo était présent au micro de France Bleu . Et forcément, le directeur sportif du PSG n’a pas échappé aux deux gros sujets du moment, à savoir les prolongations de Kylian Mbappé et de Neymar. « Mbappé ? On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. (…) J'ai vu ce qui est sorti comme quoi c'était déjà fait. Avec Neymar on parle aussi et je pense que c'est en bonne voie », a alors lâché Leonardo. Toutefois, en ce qui concerne les prolongations au PSG, il ne s’est pas arrêté là…

Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat… Même combat pour le PSG !