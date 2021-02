Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino peut déjà être rassuré sur un dossier !

Publié le 25 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Totalement relancé au PSG depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa affiche son envie de rester encore longtemps au sein du club de la capitale.

L’été dernier, alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa semblait destiné à un départ libre comme ce fut le cas pour Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier. Mais finalement, un peu à la surprise générale, le latéral gauche français avait prolongé son contrat jusqu’en 2024 au Parc des Princes. Mieux encore, alors que Thomas Tuchel lui préférait Mitchel Bakker en début de saison, Kurzawa fait figure de titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, profitant également de la blessure longue durée de Juan Bernat. Et l’ancien Monégasque ne se voit plus bouger…

Kurzawa affiche son envie de rester au PSG