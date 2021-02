Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 24 février 2021 à 15h45 par G.d.S.S.

Prolongé l’été dernier par le PSG et alors qu’il a retrouvé un statut de titulaire avec Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa affiche son envie de rester encore longtemps au sein du club de la capitale.

En raison de la blessure longue durée de Juan Bernat contractée en début de saison, le PSG doit principalement composer avec Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker au poste de latéral gauche. Et depuis la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, c’est l’international français qui a repris le dessus sur son coéquipier hollandais et fait figure de titulaire indiscutable au PSG, ce qui lui a notamment permis d’atteindre la barre des 100 matchs de Ligue 1 disputés avec le club francilien. Mais Kurzawa ne veut pas s’arrêter là…

« Atteindre d’autres chiffres importants »