Mercato - PSG : Leonardo n'a pas manqué son coup avec Kurzawa !

Publié le 21 février 2021 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Layvin Kurzawa aurait pu quitter le PSG. Toutefois, Leonardo en a décidé autrement, préférant prolonger son latéral gauche. Alors que le défenseur de 28 ans semble renaître de ses cendres, le directeur sportif du PSG a fait le bon choix en lui offrant un nouveau contrat selon Guy Lacombe, ancien du club.

Le 30 juin dernier, plusieurs joueurs du PSG étaient en fin de contrat : Layvin Kurzawa, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva ou encore Eric Maxim Choupo-Moting. Contrairement à ses anciens partenaires, partis librement, l'arrière gauche français est resté au PSG l'été dernier. Malgré ses difficultés de ces dernières saisons, Layvin Kurzawa a reçu une offre de renouvellement de quatre saisons de la part de Leonardo. Une proposition qu'il a naturellement acceptée. Et comme l'a souligné Guy Lacombe, le directeur sportif du PSG a très bien fait de ne pas laisser partir Layvin Kurzawa.

«Quand il a prolongé l'été dernier, j'ai trouvé ça logique et intelligent»