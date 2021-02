Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barça, PSG, Real Madrid... Lukaku a déjà fait son choix !

Publié le 20 février 2021 à 22h30 par A.C.

Excellent sous les couleurs de l’Inter cette saison, Romelu Lukaku attise toujours plus de convoitises à travers l’Europe.

Après avoir explosé à Everton et connu l’échec à Manchester United, Romelu Lukaku a quitté l’Angleterre pour s‘installer dans le nord de l’Italie. Un pari gagnant, puisque l’attaquant est rapidement devenu un pilier de l’Inter d’Antonio Conte. Son rôle est devenu tellement important, que la presse italienne expliqué régulièrement qu’il existe un Inter avec Lukaku et un Inter sans lui. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, qui lorgnerait le Belge pour pallier l’éventuel départ de Moise Kean à la fin de son prêt. Mais Lukaku semble également avoir tapé dans l’œil du FC Barcelone et du Real Madrid.

Romelu Lukaku parti pour rester à l’Inter ?