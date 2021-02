Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros avertissement pour Aouar !

Publié le 21 février 2021 à 1h15 par A.D.

Pour étoffer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo songerait à recruter Houssem Aouar. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait contraint de batailler ferme avec la Juventus pour le milieu de terrain de l'OL.

Encore et toujours en quête de milieux de terrain, Leonardo n'aurait pas oublié l'idée de recruter Houssem Aouar. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, divulguées dans son Here We Go Podcast , le directeur sportif du PSG s'intéresserait toujours au pensionnaire de l'OL. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier, puisqu'il serait accompagné du Real Madrid et de la Juventus. Interrogé dans Juve Xtra , Gianluigi Longari a confirmé l'intérêt des Bianconeri pour Houssem Aouar (22 ans) et a laissé clairement entendre qu'Andrea Pirlo était un adversaire de taille sur ce dossier.

«Aouar est assurément sur les tablettes de la Juventus »