Mercato - PSG : Tout est encore possible pour Leonardo avec Alaba !

Publié le 21 février 2021 à 0h15 par Th.B.

Alors que la presse ne cesse d’envoyer David Alaba du côté du Real Madrid avec qui le défenseur du Bayern Munich se serait déjà mis d’accord sur les bases d’un pré-contrat, le PSG aurait toujours son mot à dire dans cette opération XXL.

Ils seraient huit clubs à rêver de s’attacher les services de David Alaba à la fin de la saison, qui sonnera notamment la fin de son aventure au Bayern Munich. En effet, le contrat de l’Autrichien arrivera à expiration et le principal intéressé a lui-même fait savoir mardi dernier qu’il ne le prolongera pas. Le Real Madrid fait office de grand favori à la signature d’Alaba, ayant trouvé un terrain d’entente avec l’entourage du polyvalent défenseur du Bayern Munich d’après divers médias. Cependant, ESPN a assuré que la course était bel et bien ouverte et que rien ne serait fait à ce jour. Une tendance confirmée ces dernières heures de l’autre côté de la Manche. De quoi faire les affaires du PSG, qui, comme le10sport.com vous l’a assuré le 9 février, compte bien jouer sa carte à fond dans ce dossier.

