Mercato - PSG : La grosse annonce de Leonardo sur l'avenir de Moise Kean !

Publié le 25 février 2021 à 12h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a obtenu le prêt, sans option d'achat, de Moise Kean. Alors qu'il aimerait conserver le buteur italien à la fin de la saison, le directeur sportif du PSG a lâché ses vérités sur ce dossier.

Orphelins d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, partis librement vers Manchester United et le Bayern l'été dernier, Leonardo et le PSG se sont offerts Moise Kean pour combler ces départs conjugués. Prêté sans option d'achat par Everton, le buteur italien devrait retrouver les Toffees de Carlo Ancelotti à partir du 30 juin. A moins que le PSG ne trouve un accord avec son ancien coach pour conserver Moise Kean définitivement. Interrogé par France Bleu ce jeudi matin, Leonardo a laissé entendre qu'il voulait garder son numéro 18 et a expliqué qu'il allait voir comment régler ce dossier en fin de saison, et ce, en fonction des conditions fixées par Everton.

«Si on peut voir dans le futur selon les conditions, on va essayer de voir comment ça se passe»