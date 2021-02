Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré fait une énorme annonce à Kita pour son avenir !

Publié le 25 février 2021 à 10h30 par La rédaction

Depuis son arrivée à la tête du FC Nantes, Antoine Kombouaré ne cesse de répéter qu'en cas de relégation, il quittera son poste. Une condition qui a le mérite d'être claire.

Arrivé en tant que successeur d'un Raymond Domenech, qui n'aura tenu que sept matchs à la tête du FC Nantes, Antoine Kombouaré sait qu'il a une mission à remplir, à savoir celle d'assurer le maintien. Depuis son arrivée, l’entraîneur de 57 ans redonne des couleurs à des Canaris qui sont parvenus à prendre 4 points sur 6 possibles grâce à une victoire contre Angers (3-1) et un nul face à l'OM (1-1). Des résultats encourageants mais qui doivent désormais devenir réguliers. Sinon, Antoine Kombouaré pourrait bel et bien ne pas faire long feu sur le banc du FC Nantes, comme il l'a déjà répété à de multiples reprises.

«Je ne donnerai pas l'occasion à Monsieur Kita de faire ce qu'il sait faire, à savoir me virer»