Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup totalement inattendu !

Publié le 25 février 2021 à 9h10 par A.M.

Invité à commenter la situation des joueurs en fin de contrat, Leonardo ouvre la porte à une prolongation de Julian Draxler, ce qui semblait encore inenvisageable il y a peu de temps.

Leonardo a du pain sur la planche. Le directeur sportif du PSG a plusieurs dossiers chauds à gérer, à commencer par les joueurs arrivant en fin de contrat. Ils sont nombreux dans ce cas, mais alors que les prolongations d'Angel Di Maria et Juan Bernat semblent en bonne voie et au cœur des préoccupations de Leonardo, celle de Julian Draxler paraît moins évidente. L'international allemand joue peu et dispose d'un salaire très important, au point que le PSG a tenté de s'en séparer à plusieurs reprises lors des précédents fenêtres de transfert. Et pourtant, compte tenu du contexte, Leonardo ne ferme pas la porte à une prolongation de Draxler.

Leonardo envisage de prolonger Draxler