Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean au cœur d'une énorme bataille pour son avenir ?

Publié le 22 février 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat par Everton, Moise Kean va rapidement se retrouver au cœur d'intenses négociations entre le PSG et les Toffees pour un transfert définitif. Mais que ce soit Leonardo ou Carlo Ancelotti, l'envie d'avoir l'attaquant italien dans son effectif est la même.

L'été dernier, Leonardo a dû se creuser la tête pour trouver un nouvel avant-centre afin de compenser les départs d'Edinson Cavani et Eric Choupo-Moting. C'est ainsi Moise Kean qui a débarqué au PSG sous la forme d'un prêt sans option d'achat après une saison passée dans la peau d'un remplaçant à Everton. Et après avoir profité de l'absence de Mauro Icardi pour se mettre en valeur, l'international italien se met en valeur par sa polyvalence comme en témoigne son excellent match contre le FC Barcelone (4-1). Une rencontre à l'issue de laquelle Moise Kean évoquait d'ailleurs son avenir. « La Juventus restera toujours mon club de cœur. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’a lancé dans le monde du football, je ne rate jamais un match à la télévision. Pour le moment je suis à Paris et je réalise des belles choses. En plus je fais partie d’un groupe magnifique », a confié Moise Kean au micro de Sky Italia . Mais nul doute qu'en fin de saison, il sera au cœur d'une sacrée bataille.

Leonardo et Ancelotti vont s'arracher Kean