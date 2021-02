Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Simeone valide l’arrivée de Thomas Tuchel !

Publié le 23 février 2021 à 15h23 par La rédaction mis à jour le 23 février 2021 à 15h26

Futur adversaire de Thomas Tuchel en Ligue des Champions, Diego Simeone a encensé l’entraîneur de Chelsea.