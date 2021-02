Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’Atlético se prononce sur un retour d’Antoine Griezmann !

Publié le 23 février 2021 à 9h00 par T.M.

Au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’y arrive toujours pas. Pourrait-il alors revenir à l’Atlético de Madrid ? La question a été posée à Enrique Cerezo, président des Colchoneros.

Après avoir recalé le FC Barcelone en 2018, Antoine Griezmann a finalement cédé aux sirènes catalanes un an plus tard. Depuis 2019, le Français évolue donc au Barça, mais son rêve a rapidement tourné au cauchemar. En effet, après un an et demi chez les Blaugrana, Griezmann rencontre toujours de grosses difficultés sur le terrain et pour montrer toutes ses qualités. Forcément, les interrogations sont de plus en plus nombreuses concernant l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. Pourrait-il déjà faire ses valises ? Et s’il retournait chez les Colchoneros ?

« Je pense que ça va bien aller pour lui »