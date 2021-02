Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coronavirus, transfert... Leonardo annonce la couleur pour le recrutement !

Publié le 25 février 2021 à 14h15 par A.D.

Depuis l'apparition du coronavirus, le monde du sport, et du football plus précisément, est en pleine crise. Ce qui oblige les clubs, dont le PSG, à revoir leur stratégie de recrutement. Interrogé sur le sujet, Leonardo a lâché ses vérités.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les clubs sont frappés de plein fouet. Et le PSG, malgré ses moyens colossaux, n'échappe pas à la règle. Contraint de faire avec les moyens du bord, Leonardo a recruté malin lors du dernier mercato estival. Fini les achats couteux et place maintenant aux prêts, avec ou sans option d'achat. Ainsi, pour renforcer l'effectif du PSG, le directeur sportif italo-brésilien a récupéré Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean l'été dernier, et ce, sans payer la moindre indemnité de transfert. Alors qu'il devrait être de nouveau handicapé par la crise liée au coronavirus lors du prochain mercato, Leonardo a exposé l'étendu des dégâts en vue de son recrutement.

«On parle plus de prêts que de transferts, aujourd'hui tout a changé»