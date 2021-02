Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse réponse de Leonardo au Barça pour Lionel Messi !

Publié le 25 février 2021 à 11h45 par T.M.

En clamant publiquement son intérêt pour Lionel Messi, Leonardo s’était attiré les foudres du FC Barcelone et de la presse catalane. Face à ces accusations, le directeur sportif du PSG a répondu.

Il y a un peu plus d’un mois désormais, Leonardo avait lâché une énorme bombe dans un entretien accordé à France Football . Alors qu’il était annoncé que le PSG était à l’affût pour Lionel Messi, le directeur sportif parisien avait publiquement confirmé son intérêt pour La Pulga, lâchant : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où ». Des propos qui n’étaient pas passés du côté de Barcelone, où on avait pris ces propos de Leonardo comme un énorme manque de respect. De quoi susciter la colère de Ronald Koeman, mais aussi des différents candidats à la présidence du Barça, à l’instar de Joan Laporta.

« Le respect a toujours été présent »