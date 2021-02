Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met la pression sur Neymar et Mbappé !

Publié le 25 février 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Conscient de l'urgence que représentent les situations de Neymar et Kylian Mbappé dont les contrats prennent fin en juin 2022, Leonardo a évoqué l'avancée des discussions avec les deux stars du PSG. Mais le dirigeant brésilien attend également une réponse rapide.

Cela ne fait plus aucun doute, les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar sont les dossiers brûlants du PSG. Les contrats des deux stars prennent fin en juin 2022 et s'il n'y a pas de prolongations, des départs seront indispensables cet été afin d'éviter de voir partir les deux attaquants libres. Toutefois, les situations sont assez différentes. Et pour cause, Neymar semble bien décidé à étendre son bail dans la capitale pour quatre saisons supplémentaires. Un accord aurait même été trouvé entre les deux parties selon les informations de Marcelo Bechler. Il faut dire que le Brésilien n'a pas beaucoup d'options en dehors du PSG et sait qu'il ne retrouvera nulle part les conditions sportives et financières qui sont les siennes à Paris. Tout l'inverse de Kylian Mbappé, convoité par le Real Madrid ou encore Liverpool. Par conséquent, Leonardo a du pain sur la planche.

Leonardo attend une réponse de Mbappé...

Et le directeur sportif du PSG a conscience de l'urgence de la situation. Au micro de France Bleu Paris , Leonardo a mis la pression sur Kylian Mbappé : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point. Une proposition pour Mbappé ? Il y a tout dedans déjà, beaucoup de choses sont en discussions. Aujourd'hui je pense qu'on ne doit pas sortir de notre objectif sportif aussi, mais tout est clair, on avance, on parle, tout le monde le sait. On a une bonne ouverture de dialogue. Mais on va arriver au moment de décider . » Mais il s'est également prononcé sur l'avenir de Neymar.

