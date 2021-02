Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Première mauvaise nouvelle pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 25 février 2021 à 13h15 par La rédaction

Alors que l'arrivée de Jorge Sampaoli à l'OM ne fait désormais presque plus aucun doute, le club phocéen pourrait être contraint d'attendre un peu avant que l'Argentin soit autorisé à prendre les rênes de l'équipe.

Alors que Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille se démènent, depuis la mise à pied d'André Villas-Boas, pour lui trouver un successeur, il semblerait que le dossier soit en passe d'être bouclé. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le head of football de l'OM a décidé de se focaliser sur Jorge Sampaoli. L'Argentin, qui a annoncé en début de semaine son départ de l’Atlético Mineiro, aurait trouvé, selon La Provence , un accord total avec le club phocéen pour un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2023. En attendant que cela se confirme, l'OM et Jorge Sampaoli pourraient devoir faire face à un premier coup dur.

L'OM sans Sampaoli pour deux matchs cruciaux ?