Mercato - OM : Un grand nom pourrait débarquer grâce à Sampaoli !

Publié le 25 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien protégé de Jorge Sampaoli au sein de la sélection du Chili, Arturo Vidal figurerait déjà sur la short-list du futur entraîneur de l’OM.

Attendue dans les prochains jours, l’officialisation de l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM ne cesse de faire couler beaucoup d’encre et met forcément les supporters marseillais en ébullition. Disciple de Marcelo Bielsa et totalement adepte de ses méthodes, Sampaoli devrait donc très rapidement se mettre le Vélodrome dans sa poche comme ce fut le cas pour EL Loco lors de son passage à l’OM, en 2014-2015. Et pour instaurer rapidement sa patte, Sampaoli pourrait attirer un grand nom sud-américain qu’il connaît bien…

Vidal ciblé par Sampaoli ?

Comme l’a révélé Calciomercatonews mercredi, le futur entraîneur de l’OM envisagerait d’attirer Arturo Vidal (33 ans) pour son nouveau challenge, un joueur qu’il connaît particulièrement bien pour l’avoir dirigé pendant quatre ans en sélection du Chili. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Inter Milan, Vidal semble toutefois un dossier hors d’atteinte pour l’OM, surtout sur le plan du salaire. Mais reste à savoir si les arguments de Jorge Sampaoli pourront faire la différence auprès du milieu de terrain de l’Inter…