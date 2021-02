Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces incroyables révélations sur les véritables projets de Jorge Sampaoli !

Publié le 24 février 2021 à 17h30 par Bernard Colas

Libre de tout contrat après son départ de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli est attendu à l’OM pour prendre la succession d’André Villas-Boas. L’occasion pour l’Argentin de retrouver l’Europe après un passage à Séville, mais la piste marseillaise n’était visiblement pas dans ses projets initiaux.

Cela semble n’être plus qu’une question de temps avant de voir Jorge Sampaoli prendre les commandes de l’OM. L’Argentin, désormais libre de tout contrat après son départ de l’Atlético Mineiro, devrait quitter le Brésil en fin de semaine afin de rallier Marseille. Pablo Longoria avait fait de l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste sa priorité pour remplacer André Villas-Boas comme vous l’avait indiqué le10sport.com, et d’après les dernières informations de La Provence , le head of football de l’OM finalise les derniers détails de sa venue. Un accord serait imminent pour permettre à Sampaoli de signer pour deux saisons et demie, soit jusqu’en juin 2023. Le disciple de Marcelo Bielsa va donc, sauf énorme retournement de situation, retrouver l’Europe après son passage au FC Séville entre 2016 et 2017, un scénario que n’aurait pas anticipé le principal intéressé, bien au contraire…

Sampaoli ne voulait pas quitter le Brésil