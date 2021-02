Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arrivées, départs… Sampaoli prépare déjà le mercato de l’OM !

Publié le 24 février 2021 à 16h30 par T.M.

Attendu à l’OM, Jorge Sampaoli va donc reprendre l’équipe en cours de saison. Mais l’Argentin semble lui déjà préparer le prochain exercice, pensant déjà avec son équipe au prochain mercato estival et les changements à apporter au sein de l’effectif phocéen.

Après Marcelo Bielsa, un autre Argentin va prendre les commandes de l’OM : Jorge Sampaoli. Si rien n’est encore officiel, cela le serait quasiment, ne restant plus que quelques détails à régler pour tout boucler. D’ailleurs, signe que l’Argentin s’imagine déjà sur le banc phocéen, cela ferait déjà près de 3 semaines qu’il étudierait le moindre détail à l’OM pour bien préparer son arrivée. En effet, comme l’a révélé le Late Football Club , Sampaoli aurait d’ores et déjà regardé plusieurs matchs du club phocéen, tout en étudiant de près l’effectif actuel de Nasser Larguet. D’ailleurs, concernant cette étude des des joueurs de l’OM, L’Equipe expliquait récemment que Jorge Sampaoli souhaitait notamment savoir quels postes seront à renforcer lors du prochain mercato. Cet été, sous l’impulsion de l’Argentin, cela pourrait donc bougé sur la Canebière, d’autant plus qu’il faudra des joueurs qui s’adaptent à la philosophie de l’entraîneur de 60 ans, et pour cela, comme l’a expliqué Benoit Trémoulinas, il faudra recruter.

Quel visage pour l’OM de Sampaoli ?