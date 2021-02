Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Jorge Sampaoli est enfin bouclé !

Publié le 24 février 2021 à 20h10 par B.C. mis à jour le 24 février 2021 à 20h15

En discussion avec l’OM depuis de nombreux jours, Jorge Sampaoli aurait trouvé un accord total avec Pablo Longoria pour prendre la succession d’André Villas-Boas.

Après avoir essuyé les refus de Maurizio Sarri, Rafael Benitez ou encore Lucien Favre comme vous l’a révélé le10sport.com, Pablo Longoria a décidé de se focaliser sur Jorge Sampaoli pour prendre la relève d'André Villas-Boas, mis à pied, et tout devrait bientôt être bouclé. En effet, l’Argentin a annoncé en début de semaine son départ de l’Atlético Mineiro et semble vouloir retrouver l’Europe, après une première expérience du côté de Séville. Les deux camps sont en discussion depuis de nombreux jours, et personne ne cache son optimisme dans ce dossier. L’entourage de Sampaoli avait indiqué à l’ AFP mardi que rien n’était encore signé malgré des discussions avancées, mais cela serait désormais réglé.

Sampaoli à l’OM, c’est acté