Mercato - PSG : Leonardo, Real Madrid… Il y a le feu dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 25 février 2021 à 11h30 par Th.B.

Le flou ne règne plus dans le dossier Kylian Mbappé. Le Real Madrid se retirerait, faute de ressources financières suffisantes pour espérer quelque chose, alors que le PSG se rapproche du moment de la décision à en croire les propos du directeur sportif, Leonardo.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Kylian Mbappé. Il y a encore peu, son départ à l’intersaison semblait se préciser en raison de l’absence de progression au niveau des discussions entre les dirigeants du PSG et de son entourage pour une prolongation. La presse espagnole communiquait d’ailleurs les plus folles rumeurs comme quoi le clan Mbappé exigerait qu’une clause soit incluse dans son éventuel futur contrat lui permettant de quitter le PSG pour le club de son choix, au moment qu’il jugerait le plus opportun et surtout contre une indemnité de transfert pré-définie. C’était l’information que As divulguait ces derniers temps. Cependant, la donne aurait récemment changé. Avec les interventions de Neymar et du président Nasser Al-Khelaïfi qui sembleraient assister Leonardo en coulisse pour que Mbappé accepte de prolonger son contrat selon CBS Sports notamment, le PSG se rapprocherait d’un accord concret avec Kylian Mbappé pour une prolongation. La volonté du Paris Saint-Germain serait claire : rallonger l’aventure de Mbappé de quatre saisons, son contrat courant jusqu’en juin 2022. Et ce n’est pas Leonardo qui dira le contraire.

Leonardo annonce « le moment de la décision » pour Mbappé !

De passage sur les ondes de France Bleu ce jeudi matin, Leonardo a évoqué bien des dossiers alors que les avenirs d’Angel Di Maria, de Julian Draxler, de Juan Bernat ou encore de Neymar font couler beaucoup d’encre dans la presse. Sans surprise, le directeur sportif du PSG a été interrogé sur le cas Kylian Mbappé. Mais avant de s’attarder sur la question de l’avenir de l’international français au Paris Saint-Germain, le directeur sportif du club parisien a défendu Mbappé sujet à quelques critiques ces dernières semaines avant sa masterclass face au FC Barcelone. « J’ai été surpris par le traitement disproportionné fait à Kylian d’un match à l’autre… On ne peut pas discuter Kylian. Il est tellement unique, tellement énorme. On n’est pas là pour discuter de ce qu’il est ou pas. Il est, point ». Voici le message que Leonardo a tenu à faire passer à la radio, qui a précédé son éventuelle prolongation de contrat qui ne serait plus utopique désormais. « Kylian, il a déjà des responsabilités. Par rapport au contrat, on parle. Cela fait longtemps qu’on parle. On avance. On va arriver au moment où on doit prendre une position et une décision. On arrive à ce moment-là. C’est normal que ce soit comme ça. Il y a une bonne ouverture dans le dialogue. On va arriver au moment de la décision ». Mais le Real Madrid n’aurait lui pas attendu ce moment fatidique au cours duquel Kylian Mbappé devrait prendre une grande décision pour son avenir, à savoir prolonger son aventure au PSG ou s’en aller. En effet, le Real Madrid serait déjà passé à autre chose en marge du mercato estival à venir.

