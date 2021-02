Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible confidence sur l’avenir de McCourt et Eyraud !

Publié le 25 février 2021 à 11h00 par T.M.

Représentant aujourd’hui Henri Bedimo dans son conflit avec l’OM, Me Carlo Alberto Brusa s’est totalement lâché sur la situation au sein du club phocéen, évoquant notamment l’avenir de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

Du côté de l’OM, les tensions sont à leur paroxysme. Les supporters sont en colère et ciblent notamment la direction du club phocéen, à savoir Frank McCourt et surtout Jacques-Henri Eyraud. Cela fait ainsi plusieurs semaines que les départs des deux dirigeants sont réclamés sur la Canebière, mais McCourt et Eyraud s’accrochent du côté de l’OM. Pourtant, aux yeux de Me Carlo Alberto Brusa, actuel avocat d’Henri Bedimo, mais aussi de Zinedine Zidane ou encore Didier Deschamps, l’aventure toucherait bel et bien à sa fin pour le propriétaire et le président de l’OM.

« La poursuite d’une exploitation de l’OM par McCourt et Eyraud est quasiment finie »