Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Claude Puel sème le doute pour son avenir !

Publié le 25 février 2021 à 9h30 par La rédaction

Titulaire indiscutable pour la première fois de sa longue carrière sous le maillot de l'ASSE, Jessy Moulin ne serait pour autant pas insensible à l'idée de changer d'air.

Après la mise à l’écart de Stéphane Ruffier, sur laquelle il s'est récemment prononcé, Jessy Moulin a été propulsé au rang de gardien numéro 1 de l'AS Saint-Étienne. Présent chez les Verts depuis 1999, le joueur de 35 ans vit sa toute première saison en tant que titulaire. Un exercice plus compliqué que prévu, puisque Jessy Moulin, à l'image de l'ASSE, connaît une saison en dent de scie, avec tout de même plus de bas que de hauts. De quoi lui donner des envies d'ailleurs ? Jessy Moulin s'est confié à ce propos.

Jessy Moulin vers les États-Unis ?