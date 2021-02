Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tranché pour son grand retour au Barça !

Publié le 25 février 2021 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé que Xavi pourrait faire son retour au FC Barcelone en tant qu’entraîneur, l’ancienne gloire du club catalan aurait bel et bien l’intention d’accomplir ce projet.

Même si Ronald Koeman n’est arrivé que l’été dernier au FC Barcelone en lieu et place de Quique Setién, l’avenir du technicien néerlandais est fréquemment remis en question. Il faut dire que le club catalan traverse une saison délicate aussi bien en championnat (3e au classement de LaLiga) qu’en Ligue des Champions, où il a été balayé 4-1 à domicile par le PSG en huitième de finale. Bref, l’aventure de Ronald Koeman au FC Barcelone pourrait ne pas aller plus loin que cette saison, et le candidat tout désigné pour le remplacer ne serait nul autre que Xavi. L’ancien milieu reconverti entraîneur est effectivement fréquemment annoncé comme désireux de revenir au Barça, et il semblerait que ce retour soit en train de se préciser.

Xavi souhaiterait revenir, quelle que soit l’identité du futur président !