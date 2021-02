Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Jessy Moulin se lâche après le départ de Stéphane Ruffier !

Publié le 25 février 2021 à 1h30 par B.C.

Successeur de Stéphane Ruffier dans les cages de l’ASSE après la mise à l’écart de ce dernier, Jessy Moulin s’est prononcé sur le départ de l’ancien portier stéphanois.

En guerre avec Claude Puel, Stéphane Ruffier n’aura finalement pas attendu la fin de son contrat pour quitter l’AS Saint-Etienne. Le club du Forez a officialisé en début d’année le départ de son portier, qui n’avait plus joué depuis le 16 février 2020. Après neuf années passées chez les Verts , Stéphane Ruffier a annoncé dans la foulée la fin de sa carrière afin de s’occuper des jeunes joueurs du club de Bayonne. De son côté, Jessy Moulin s’est définitivement installé comme gardien numéro 1 de l’ASSE, un poste qu’il occupe depuis la mise à l’écart de Ruffier.

« Je pense qu’on m’a un peu fait le procès de Stéphane Ruffier »