Mercato - PSG : L’issue de ce dossier sensible de Leonardo déjà connue ?

Publié le 25 février 2021 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Soumaila Coulibaly devrait vraisemblablement filer vers l’Allemagne.

Il ne fait pas bon d’être jeune au Paris Saint-Germain. Comme dans tous les plus grands clubs d’Europe, les jeunes talents du centre de formation peinent à s’imposer et sont souvent obligés de s’exiler pour réussir. La liste est longue au PSG, avec notamment Kingsley Coman et Tanguy Kouassi. Un nouveau nom devrait venir s’ajouter à cette longue liste. RMC Sport a en effet annoncé que Soumaila Coulibaly, en fin de contrat avec le PSG, négocierait avec le Borussia Dortmund.

Coulibaly devrait bien rejoindre Dortmund