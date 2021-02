Foot - Mercato - PSG

Mercato : Edinson Cavani envoie un message fort aux supporters du PSG !

Publié le 25 février 2021 à 0h30 par A.M.

Alors qu'il a marqué l'histoire du PSG en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club parisien, Edinson Cavani, qui est désormais à Manchester United, a tenu à rendre hommage aux supporters du PSG.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a tourné une page de son histoire récente en laissant partir Thiago Silva et Edinson Cavani dont les contrats arrivaient à échéance. Deux joueurs qui ont clairement marqué de leur empreinte le club de la capitale, à commencer par le Matador qui, avec ses 200 réalisations, est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et bien que l'idylle avec les supporters parisiens se soient mal terminée, notamment à cause de son refus de prendre part au Final 8, Edinson Cavani tient à remercier les fans du club de la capitale.

Cavani rend hommage aux supporters parisiens