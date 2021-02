Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Leonardo sur le départ de Kouassi !

Publié le 25 février 2021 à 15h10 par T.M.

L’été dernier, l’exode des talents s’est poursuivi au PSG avec notamment le départ de Tanguy Kouassi au Bayern Munich. Un départ qui reste un peu en travers de la gorge de Leonardo.

Le PSG est touché un mal terrible : la fuite de ses plus grands talents. Depuis Kingsley Coman, nombreux ont été les pépites à quitter le club de la capitale pour aller exploser ailleurs. De quoi forcément donner de grands regrets au PSG et Leonardo fait tour empêcher cet exode. Néanmoins, l’été dernier, le directeur sportif sportif a tout de même essuyé deux gros échecs avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Les deux joueurs, promis à un bel avenir à Paris, n’ont pas souhaité y signer un contrat préférant le faire respectivement à l’ASSE et au Bayern Munich. D’ailleurs, en ce qui concerne le défenseur central désormais en Bavière, Leonardo a tenu à envoyer un message très clair.

« Arrêter de penser qu’ailleurs c’est le paradis »